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Электростанция на дровах своими руками: Эксперименты

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Такой генератор не очень мощный, но для освещения подойдет.

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Блогер из Огненное ТВ собрал угольную электростанцию своими руками. Этот генератор будет работать на любом горючем топливе, на дровах, угле или что у вас там есть. 

Этот генератор можно установить прямо на печную трубу и получать бесплатную энергию каждый раз. когда вы топите печь.

Напомним, ранее блогеры показали, как зарабатывать на солнечной энергии.

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Теги: видео, эксперименты
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