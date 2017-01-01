Как зарабатывать на солнечной энергии: Эксперименты

Возможно ли не только добывать электричество, но и продавать его?

Блогеры из KREOSAN узнали, во сколько обойдется постройка солнечной электростанции, которая будет приносить доход. Сколько нужно потратить, чтобы получать доход, торгуя электричеством от самодельной электростанции? И как быстро окупится такая электростанция?

Напомним, ранее блогеры показали, как получать бесплатное электричество из земли.

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