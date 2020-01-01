NASA будет использовать смарт-часы для защиты от коронавируса

Умными часами Fitbit снабдят как астронавтов, так и рядовых сотрудников.

NASA раздаст более чем тысячи своим сотрудникам, включая 150 астронавтов, устройства Fitbit в рамках пилотной программы, разработанной, чтобы увидеть, могут ли они помочь дополнить усилия по поддержанию здоровья критически важного персонала перед ключевыми космическими миссиями.

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В рамках программы сотрудники NASA будут оснащены носимыми устройствами и предоставят доступ к приложению для ежедневной регистрации, которое они могут использовать для регистрации потенциальных симптомов, а также температуры их тела и других ключевых показателей здоровья, которые потенциально могут помочь выявить развивающиеся случаи заболевания.

NASA уже принимает меры по изоляции астронавтов и ограничению или предотвращению распространения COVID-19 на своих объектах, расположенных по всей территории США. Разумеется, оно следовало местным правилам и требованиям, касающимся защиты от COVID-19, но также внедрило протоколы удаленной работы для многих сотрудников везде, где это возможно. Что касается астронавтов, агентство также усилило существующие процедуры изоляции, которые и без того являются довольно строгими, чтобы гарантировать, что астронавты не заболеют до того, как они отправятся на Международную космическую станцию.

Новая программа Fitbit предназначена для дополнения этих существующих показателей, обеспечивая отслеживаемые показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и вариабельность сердечного ритма, а также частоту дыхания, все из которых были связаны с COVID-19. Эти статистические данные вместе с собственными показателями, зарегистрированными самими пользователями, включая любые отчеты о потенциальных симптомах, будут использоваться приложением, чтобы предоставить участникам программы рекомендации о том, следует ли им идти на работу или оставаться дома и принимать дополнительные меры, чтобы узнать, есть ли у них COVID-19.

Fitbit уже занимается исследованиями, чтобы определить, могут ли его носимые устройства и регистрируемые ими показатели быть полезными для раннего обнаружения COVID-19. Независимо от этих результатов, самооценка, а также базовые показатели состояния здоровья, которые приложение регистрирует со своих устройств, вероятно, уже будут полезны в качестве дополнения к существующим мерам самооценки в отношении уровня риска, который вы представляете для других.

Напомним, ранее сообщалось, что фитнес-трекеры и умные часы помогут спрогнозировать случаи COVID-19.