Китайский зонд передал первое изображение Марса

Зонд направляется к Красной планете.

Национальное космическое агентство сообщило, что китайский зонд Tianwen-1 отправил обратно свое первое изображение Марса, поскольку миссия готовится к посадке на Красной планете.

Ожидается, что космический корабль, запущенный в июле примерно в то же время, что и конкурирующая миссия США, выйдет на орбиту Марса примерно 10 февраля.

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На черно-белой фотографии, опубликованной поздно в пятницу Национальным космическим управлением Китая, показаны геологические особенности, в том числе кратер Скиапарелли и долина Маринерис, обширный участок каньонов на поверхности Марса.

Фотография была сделана примерно за 2,2 миллиона километров от Марса, по данным CNSA, которые заявили, что космический корабль теперь находится в 1,1 миллиона километров от планеты.

В пятницу роботизированный корабль запустил один из своих двигателей, чтобы "внести коррекцию орбиты", и ожидалось, что он замедлится, прежде чем будет "захвачен марсианской гравитацией" примерно 10 февраля, сообщило агентство.

Пятитонный Tianwen-1 включает в себя марсианский орбитальный аппарат, спускаемый аппарат и марсоход, который будет изучать почву планеты.

Китай надеется в конечном итоге посадить марсоход в мае в Утопии, массивном ударном бассейне на Марсе.

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Наблюдая, как Соединенные Штаты и Советский Союз лидировали во время холодной войны, Китай вложил миллиарды долларов в свою космическую программу под руководством военных.

За последнее десятилетие он добился огромных успехов, отправив человека в космос в 2003 году.

Но до сих пор Марс казался сложной целью, и большинство миссий, отправленных на планету США, Россией, Европой, Японией и Индией с 1960 года, закончились неудачей.

Tianwen-1 - не первая попытка Китая достичь Марса. Предыдущая миссия с Россией в 2011 году закончилась преждевременно из-за неудачного запуска.

Китай уже отправил на Луну два лунохода. Благодаря второму, Китай стал первой страной, совершившей успешную мягкую посадку на дальней стороне Луны.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский марсианский зонд сделал эпическое селфи из дальнего космоса.