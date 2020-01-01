Microsoft осталась довольна переходом пользователей на Windows 10

В 2020-м пользователи массово переходили с Windows 7 на Windows 10.

Ни для кого не секрет, что Windows 7 была одной из самых успешных операционных систем, когда-либо выпущенных Microsoft, поэтому окончание ее поддержки, очевидно, было не самой лучшей новостью для многих.

Теоретически компьютер с Windows 7 может запускать Windows 10 безупречно, поскольку требования к оборудованию не сильно изменились, хотя для полноценной работы по-прежнему требуется новый компьютер.

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И это то, о чем говорит Microsoft, рекомендуя клиентам покупать новый ПК, если они хотят иметь полную линейку функций в Windows 10.

Microsoft заявляет, что прекращение поддержки Windows 7 привело к значительному количеству обновлений в течение 2020 года. Более того, ожидается, что она продолжится и в 2021 году, - поясняет компания.

"В Windows более сильный рынок ПК привел к общему росту доходов OEM на 1 процент, несмотря на сильные показатели предыдущего года, сопоставимые с OEM Pro после прекращения поддержки Windows 7. Доход OEM от непрофессиональных производителей вырос на 24 процента, а доходы OEM Pro снизились 9 процентов. Уровень запасов закончил квартал в нормальном диапазоне", - заявила компания ранее на этой неделе после публикации своего последнего отчета о прибылях и убытках.

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"В нашем потребительском бизнесе мы ожидаем сохранения стабильного спроса на ПК и инструменты повышения производительности, хотя на темпы роста снова повлияет окончание поддержки Windows 7 в прошлом году. В области игр мы ожидаем продолжения активного взаимодействия с платформой Xbox и значительного спроса на Xbox Series X и S, который по-прежнему будет ограничиваться предложением. И наши поисковые системы и компании LinkedIn должны извлечь выгоду из улучшения рекламного рынка".

Доля рынка Windows 7 медленно падает, но сейчас она по-прежнему работает примерно на 20 процентах устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft готовит смену дизайна Windows 10 в 2021 году.