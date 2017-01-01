Пользователи Windows 7 массово переходят на "десятку"

Связывают это с окончанием поддержки Windows 7.

10 января окончится поддержка операционной системы Windows 7. Для обычных пользователей это означает, что они перестанут получать навязчивые обновления, которые замедляют выход из системы. По большому счёту это не повлияет на производительность системы, не лишит возможности пользоваться стандартными программами и не отберёт у владельцев устаревшей ОС доступ к играм. Однако, в настоящее время наблюдается массовый исход с Windows 7.

Читай также: В Windows Lite поменяют меню Пуск

На данный момент количество компьютеров, работающих на Windows 10, составляет 54.3%. Тех, кто до сих пор сидит на Windows 7, всё ещё достаточно много - 26.94%. Согласно данным статистики за октябрь, цифры распределялись следующим образом: 53.48% Windows 10 и 27.62% Windows 7. Таким образом за три недели ряды владельцев устаревшей операционной системы покинуло около 0,7%. Одновременно с этим, число обладателей Windows 10 увеличилось примерно на такое же количество.

Если принять в расчёт общее количество работающих на ОС Windows систем за 1 миллиард, то мы получим немалые 7 миллионов систем. Цифры не окончательные, поскольку в начале ноября они вырастут до 1%, превратившись в 10 миллионов пользователей. Всё это демонстрирует массовость явления.

Читай также: Встроенный антивирус Windows 10 оказался одним из лучших

В настоящее время на семёрке остались либо те, кто вообще не задумывается о рабочей ОС, либо те, чья работа завязана на программах, несовместимых с новой версией ОС. Однако, ни те, ни другие не рвутся переходить на Windows 10. В любом случае у крупных организаций не будет выбора, Microsoft вынудит их перейти на новую версию, поскольку многие из них используют сервисы компании. Что до обычных пользователей ПК, то, как только Microsoft волевым решением прекратит поддержку DirectX на устаревшей версии ОС в новых играх, они также перейдут на Windows 10. Можно сказать, что у пользователей нет выбора.

В таких вопросах Microsoft довольно сурова. Так, недавно на версии Windows 10 1803 находилось около 200 миллионов пользователей, но, как только Microsoft сообщила им о лишении поддержки, больше 100 миллионов в течение нескольких недель обновили свои системы до новой Windows 10 1909. На данный момент наблюдается самый массовый исход пользователей Windows 7 в истории, но, есть вероятность, что в начале января цифры будут ещё более впечатляющими.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft готовит новую версию Windows.