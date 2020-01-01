Вечный фонарик из шприца: Эксперименты

Это устройство можно сделать в домашних условиях.

В этом видео блогеры из Live Today сделали из обычного шприца, магнитов и эмалированной проволоки компактный ручной генератор для аварийного освещения. Прибор вырабатывает электроэнергию за счет встряхивания.

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Это достаточно полезная самоделка, которую стоит сделать даже в качестве наглядного пособия того, как можно получать электричество за счет мускульной силы.

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.