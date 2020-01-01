MacBook Air получит магнитную зарядку MagSafe

Новый MacBook Air от Apple может появиться в конце этого года.

Сообщается, что Apple работает над новым дизайном своего MacBook Air, который будет включать в себя возвращение зарядки MagSafe. Bloomberg News сообщает, что обновленный MacBook Air может появиться позже в этом году или в 2022-м и будет тоньше и легче существующей модели.

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Apple может сделать MacBook Air меньше благодаря уменьшенным лицевым панелям на 13-дюймовом экране и, как сообщается, будет включать в себя два порта USB 4 на ноутбуке. Apple, вероятно, также включит следующее поколение своих процессоров на базе ARM в новый MacBook Air после того, как в ноябре представила M1 на существующем MacBook Air.

Магнитная зарядная система Apple MagSafe также должна вернуться с обновленным дизайном MacBook Air. Bloomberg News ранее сообщал, что обновленный MagSafe для MacBook Pro будет похож на старый дизайн в форме таблетки.

Bloomberg News также отмечает, что Apple рассматривала более крупную 15-дюймовую версию MacBook Air, но отказалась от этих планов. Сообщается, что этот новый MacBook Air представляет собой "улучшенную версию" существующего ноутбука, и ожидается, что Apple продолжит продавать версию M1.

Слухи о новом дизайне MacBook Air появились всего через неделю после того, как аналитик TF International Securities Минг-чи Куо сообщил, что Apple также планирует крупный редизайн MacBook Pro с квадратными сторонами, как у iPad Pro. Также ходят слухи, что Apple вернет свой магнитный зарядный разъем MagSafe в MacBook Pro.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала технологию беспроводной зарядки.