Переключиться на мобильную версию
Тренды:

MacBook Air получит магнитную зарядку MagSafe

Комментариев: 0
Новый MacBook Air от Apple может появиться в конце этого года.
MagSafe появится на MacBook Air
MagSafe появится на MacBook Air
snapnator.com

Сообщается, что Apple работает над новым дизайном своего MacBook Air, который будет включать в себя возвращение зарядки MagSafe. Bloomberg News сообщает, что обновленный MacBook Air может появиться позже в этом году или в 2022-м и будет тоньше и легче существующей модели.

Читай также: Новый чип, MacBook Air MacBook Pro и Mac Mini: Что показали на презентации Apple

Apple может сделать MacBook Air меньше благодаря уменьшенным лицевым панелям на 13-дюймовом экране и, как сообщается, будет включать в себя два порта USB 4 на ноутбуке. Apple, вероятно, также включит следующее поколение своих процессоров на базе ARM в новый MacBook Air после того, как в ноябре представила M1 на существующем MacBook Air.

Магнитная зарядная система Apple MagSafe также должна вернуться с обновленным дизайном MacBook Air. Bloomberg News ранее сообщал, что обновленный MagSafe для MacBook Pro будет похож на старый дизайн в форме таблетки.

Bloomberg News также отмечает, что Apple рассматривала более крупную 15-дюймовую версию MacBook Air, но отказалась от этих планов. Сообщается, что этот новый MacBook Air представляет собой "улучшенную версию" существующего ноутбука, и ожидается, что Apple продолжит продавать версию M1.

Слухи о новом дизайне MacBook Air появились всего через неделю после того, как аналитик TF International Securities Минг-чи Куо сообщил, что Apple также планирует крупный редизайн MacBook Pro с квадратными сторонами, как у iPad Pro. Также ходят слухи, что Apple вернет свой магнитный зарядный разъем MagSafe в MacBook Pro.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала технологию беспроводной зарядки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: MacBook Air, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь