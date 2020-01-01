На что способен дефибриллятор: Эксперименты

Можно ли запустить сердце при помощи дефибриллятора?

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Блогеры из Live Today приобрели дефибриллятор и решили поэкспериментировать с ним.

Под разряд попадут сердце, киндер, кристалл соли, вода и много другого интересного.

Внимание! Не повторяйте этот эксперимент в домашних условиях!

Напомним, ранее блогеры проверяли, как приготовить шашлык на лаве.