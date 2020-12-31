Apple тестирует сразу два складных iPhone

Но в этом году их ждать не стоит.

Samsung и Huawei выпустили множество складных моделей, и Apple также подала заявку на ряд патентов, связанных с технологией складывания. Недавно сообщалось, что Apple протестировала корпус складной модели на заводе Foxconn в Шэньчжэне, Китай. Прогнозируется, что складное устройство Apple появится не раньше 2022 года.

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Согласно сообщениям на веб-сайте, посвященном технологиям, Apple разрабатывает два новых устройства, одно из которых представляет собой модель с двумя экранами, а другое - модель с вогнутой складкой, похожую на Galaxy Z Flip от Samsung или Moto RAZR от Lenovo.

В настоящее время корпуса этих двух складных устройств проходят испытания на заводе Foxconn в Шэньчжэне, поскольку они не являются настоящими мобильными телефонами, а всего лишь корпусами, используемыми для проверки прочности шарнира складных петель. Что касается модели, которая складывается вверх и вниз, это может быть модель со складывающимся экраном, которая на самом деле оснащена гибкой панелью экрана OLED от Samsung. Ожидается, что после теста Apple оценит наиболее вероятную модель для запуска и откажется от другой модели.

Что касается того, когда будет запущена складная модель Apple, пока рано говорить, потому что Apple еще не определила сроки разработки телефонов со складными экранами. Но рынок обычно предполагает, что это произойдет уже в конце 2022 года или даже в 2023 году.

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Согласно прошлой стратегии Apple, Apple никогда не была первой, кто запускает новую технологию, но она обеспечит максимальную производительность после запуска. Например, сторонники Apple в прошлом году запустили модель мобильной связи пятого поколения (5G), а Apple не выпустила iPhone 5G до конца 2020 года. Apple не первая выпустила настоящую беспроводную Bluetooth-гарнитуру (TWS) или смарт-часы, но в настоящее время она является лидером отрасли. Разработке Apple складных телефонов было уделено внимание, то есть для того, чтобы рынок подтвердил правильность направления складных телефонов, и это также привлечет больше игроков отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала складной iPhone.