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Раскрыты характеристики и стоимость Xiaomi Mi 11

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Смартфон покажут уже в понедельник.
Тизер Xiaomi Mi 11
Тизер Xiaomi Mi 11
gsmarena.com

Xiaomi представит флагманскую серию Mi 11 в следующий понедельник (28 декабря), и новости о телефоне стали появляться все чаще и чаще. После сегодняшнего утреннего тизера семейство Mi 11 прошло через тестирование Geekbench, продемонстрировав свои 12 ГБ оперативной памяти.

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Данные Geekbench дают нам предварительное представление о том, как будет работать Snapdragon 888 и его процессор. Результат для одноядерного процессора составляет 1135, а для нескольких ядер - 3642, что на 15-20% больше, чем у Snapdragon 865+.

Тест смартфона
Тест смартфона
gsmarena.com

Согласно ранним просочившимся изображениям, передняя часть Mi 11 будет иметь изогнутые стороны и одну дырочку в верхнем левом углу, но это может быть и Mi 11 Pro.

На экране будет отверстие для камеры
На экране будет отверстие для камеры
gsmarena.com

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На обратной стороне становится интереснее - похоже, у нас действительно есть две больших камеры, а третья поменьше и находится за пределами черного островка модуля основной камеры.

Также китайский ретейлер JD.com раскрыл стоимость нового устройства. Так, Xiaomi Mi11 8/128 ГБ будет стоить $686, а версии 8/256 ГБ и 12/256 ГБ - $732 и $793 соответственно.

 

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Теги: Xiaomi Mi 11, смартфон
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