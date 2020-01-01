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Сколько электричества вырабатывает человек: Эксперименты

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Можем ли мы быть заменой батареек?

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Что такое электричество, куда оно течет, почему называется электрическим током и сколько электричества вырабатывает человек.

В ролике вы узнаете об энергии, электроэнергии и ее преобразовании, а также применение элементарных знаний из школьной физики.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.

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Теги: видео, эксперименты
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