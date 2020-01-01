В Boeing придумали способ избавляться от космического мусора

Достаточно приделать хвост.

Millennium Space Systems, дочерняя компания Boeing, объявила, что эксперимент, запущенный в космос в прошлом месяце, показал, что небольшой спутник может безопасно сходить с орбиты примерно за 45 дней.

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Два небольших спутника Millennium Space вылетели 19 ноября на низкую околоземную орбиту на ракете-носителе Rocket Lab Electron из Новой Зеландии. В эксперименте DragRacer оба спутника были выброшены одновременно. У одного есть разворачиваемый хвост, а у другого - нет. Millennium Space прогнозирует, что спутник с хвостом снова войдет в атмосферу Земли и сгорит через 45 дней, а без него - через семь лет.

Том Рассел, временно исполняющий обязанности генерального директора Millennium Space Systems, сказал, что эта технология - возможное решение растущей проблемы скопления орбитального мусора.

На одном из спутников есть 70-метровая лента Tethers Unlimited Terminator, развернутая на низкой околоземной орбите. Хвост увеличивает площадь поверхности спутника и ускоряет его возвращение на Землю. Ожидается, что другой спутник будет следовать траектории естественного распада от пяти до семи с половиной лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай будет обстреливать космический мусор лазером.