Для охраны дома создали первую в мире летающую камеру

Камерой можно управлять по интернету.

Компания Ring, которая специализируется на домашней безопасности, выпустила новый продукт - Always Home Cam - это автономный дрон, который может летать внутри вашего дома, чтобы вы могли видеть любую комнату, которую вы хотите, когда вас нет дома. По завершении полета камера Always Home Cam возвращается в док-станцию ​​для зарядки аккумулятора. Ожидается, что он будет стоить 249,99 долларов, когда он начнет поставки в следующем году.

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Джейми Симинофф, основатель и “главный изобретатель“ Ring, говорит, что идея Always Home Cam состоит в том, чтобы обеспечить несколько точек обзора по всему дому без необходимости использования нескольких камер. В интервью перед объявлением он сказал, что последние два года компания потратила на целенаправленную разработку устройства, и что это “очевидный продукт, который очень сложно создать“. Благодаря достижениям в области технологий беспилотных летательных аппаратов компания может производить такой продукт и работать с ним по своему желанию.

Always Home Cam полностью автономна, но владельцы могут сказать ей, по какому пути она может идти и куда идти. Когда вы впервые получаете устройство, вы строите карту своего дома, по которой он будет следовать, что позволяет вам запрашивать у него определенные точки обзора, такие как кухня или спальня. Дрону можно дать команду летать по запросу или запрограммировать его на полет при обнаружении помех связанной системой вызывной сигнализации.

Док-станция для зарядки блокирует обзор камеры, и камера записывает только во время полета. Ринг говорит, что дрон издает слышимый шум во время полета, поэтому это заметно во время записи.

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Ring говорит, что камеру можно использовать для простых вещей, например, чтобы проверить, оставлена ​​ли плита или окно открыто, или заперта ли дверь, когда вы находитесь вдали от дома. Он оснащен технологией предотвращения препятствий, позволяющей ему избегать объектов на своем пути, а его закрытые пропеллеры предотвращают повреждение имущества или причинение вреда домашнему животному или человеку, которые могут столкнуться с дроном.

Легко сказать, что это, безусловно, самый амбициозный продукт Ring, и будет очень интересно посмотреть, действительно ли он работает так, как было обещано. Однако нам придется подождать до следующего года, чтобы выяснить это.

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