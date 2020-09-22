Броня из алюминиевых банок: Эксперименты

Можно ли из обычных банок получить качественный крепкий сплав?

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Впервые алюминиевая броня была применена в авиации и первыми образцами оказалась броня из сплава B95 - это высокопрочная дюраль. Благодаря термической обработке, закалке и искусственному старению можно повысить твердость этого сплава до 150 единиц по Бринеллю, это превосходит твердость некоторых сталей.

Блогер из Огненное ТВ постарался сделать сплав близкий по составу и проверил его твердость с помощью алмазного конуса.

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.