Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Броня из алюминиевых банок: Эксперименты

Комментариев: 4
Можно ли из обычных банок получить качественный крепкий сплав?

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Впервые алюминиевая броня была применена в авиации и первыми образцами оказалась броня из сплава B95 - это высокопрочная дюраль. Благодаря термической обработке, закалке и искусственному старению можно повысить твердость этого сплава до 150 единиц по Бринеллю, это превосходит твердость некоторых сталей.

Блогер из Огненное ТВ постарался сделать сплав близкий по составу и проверил его твердость с помощью алмазного конуса.

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  22.09.2020, 17:00
Оценка:  0
гость
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  22.09.2020, 16:59
Оценка:  0
гость
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто
гость  (аноним)  22.09.2020, 16:59
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  22.09.2020, 16:58
Оценка:  0
гость
НАХЕРА НАМ В УКРАИНЕ, ЭТО КАЦАПСКОЕ ГОВНО?!
КАЦАПЫ - НАКУЙ! ПАСКУДЫ ИПАНЫЕ!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь