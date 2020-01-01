Поставили крест: Huawei запатентовал смартфон с необычной камерой

Изображение патента появилось в Сети.

В ближайшее время ожидается выпуск двух новых высококлассных смартфонов Huawei: Mate 40 и Mate 40 Pro.Эти устройства, несомненно, снова будут предлагать самые современные камеры, к которым мы привыкли от высококлассных моделей от Huawei. Хотя представление серии Mate 40 еще не состоялось, китайский производитель уже работает над разработкой новых моделей в фоновом режиме.

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В октябре 2019 года Huawei Technologies подала патент в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая). Документация, состоящая из 24 изображений продуктов, была выпущена 18 сентября 2020 г.

Этот телефон Huawei имеет полноэкранный дизайн с узкими краями экрана. Устройство имеет красиво закругленный дисплей водопадом и довольно скругленные углы. Селфи-камеры нет, это устройство, вероятно, оснащено встроенной под экран камерой.

Если мы посмотрим на заднюю часть запатентованного смартфона Huawei, мы увидим три варианта с точки зрения размещения системы камер. В первой модели камера расположена в верхнем левом углу, во второй модели немного ниже посередине, а в третьей модели система камер расположена в правом верхнем углу. Расположение линз у всех трех моделей одинаково.

Патент на смартфон letsgodigital.org

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Речь идет о системе из четырех камер, которые расположены крестообразно друг от друга. Вспышка размещена по центру. Нижний объектив камеры имеет квадратную форму, что говорит о том, что это камера с перископическим зумом. Остальные три объектива камеры идентичны по размеру.

У Huawei уже есть несколько телефонов в линейке с камерой с зумом, в том числе P40 Pro Plus, выпущенный ранее в этом году, с 10-кратным гибридным зумом.

На левой стороне устройства кнопок не видно. На правой грани расположены клавиши регулировки громкости и кнопка включения. Снизу открывается доступ к порту USB Type-C, здесь же видны динамик и микрофон. Сверху также есть микрофон и разъем для наушников 3,5 мм.

К сожалению, остается неизвестным, планирует ли Huawei на самом деле производить это устройство.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.