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Huawei запатентовал смартфон с тройной поворотной камерой

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Камеру можно повернуть как в селфи режим, так и обычный.
Рендер смартфона
Рендер смартфона
LetsGoDigital.org

На портале LetsGoDigital, который публикует рендеры патентов, написал о новом патенте Huawei на смартфон с многомодульной камерой.

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Заявка на патент внесена в базу данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Если посмотреть на рендеры, можно увидеть безрамочный смартфон без фронтальной камеры. Ее заменяет откидывающаяся тыльная камера, которую можно просто повернуть на 180 градусов. 

Такое решение позволяет делать очень качественные селфи-снимки при помощи многокомпонентной камеры.

Рендер смартфона
Рендер смартфона
LetsGoDigital.org

Также, судя по рендеру, аппарат не будет иметь видимого дактилоскопического сканера. Его могут спрятать под дисплей. 

О сроках создания и стоимости смартфона ничего больше неизвестно,

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала смарт-очки с умными часами.

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Теги: Huawei, смартфон, патент
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