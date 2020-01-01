Как расплавить самый тугоплавкий металл: Эксперименты
Какой металл очень трудно расплавить?
Блогер Thoisoi расскажет о том, как он расплавил самый тугоплавкий металл - вольфрам.
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Температура плавления вольфрама - 3422 градуса.
Также блогер попробовал расплавить несколько других тугоплавких металлов. Это цирконий, гафний, тантал, титан, ванадий, хром, ниобий, молибден и рений.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку.
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