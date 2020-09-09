За самым дорогим смартфоном Samsung выстроилась очередь

В Корее телефон за 3299 долларов хотят купить более 230000 человек.

Вы могли подумать, что будет сложно продать смартфон за 1999 долларов? Например, Galaxy Z Fold 2. А если за него попросить 3299 долларов? Оказалось, что на лимитированную версию Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition в Южной Корее очень большой спрос.

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Согласно местным сообщениям, более 230 000 человек подписались на розыгрыш, чтобы приобрести издание Galaxy Z Fold 2 Thom Browne. Предложение сильно ограничено, поэтому лишь немногие из них действительно смогут его купить.

Thom Browne Edition - результат партнерства между Samsung и брендом высокой моды Thom Browne, нацелен на очень специфическую аудиторию. Samsung будет продавать это специальное издание только на некоторых рынках. Во всем мире будет продано всего 5000 единиц, и считается, что Южная Корея получит только 1000 единиц. Таким образом, почти четверть миллиона человек пытаются попасть в число 1000 человек, которым будет разрешено приобрести Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition.

Samsung использовал лотерейную систему для продажи этого устройства в своей стране. Покупатели из Южной Кореи, которые хотели оформить предварительный заказ, должны были подать заявку на место до 8 сентября. Официальные лица Samsung сообщили местным СМИ, что в розыгрыше приняли участие более 230 000 человек. 1000 счастливчиков, прошедших отбор, получат издание Thom Browne Edition 25 сентября.

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Компания уже видит большой спрос на этот вариант Galaxy Z Fold 2 за 3299 долларов в Азии. Thom Browne Edition уже распродан в Таиланде. Еще неизвестно, получит ли это специальное издание такой же отклик на Западе.

Покупатели в Южной Корее также демонстрируют высокий спрос на обычный Galaxy Z Fold 2, настолько сильный, что теперь Samsung утроила первоначальный объем поставок нового складного устройства в своей стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал телефон с расплывающимся экраном.