Итоги Galaxy Unpacked: Три телефона, планшеты, наушники и умные часы

На онлайн-презентации компания Samsung показала новые продукты.

Компания Samsung представила сразу несколько продуктов, в том числе обновленную линейку Note и Tab S7.

Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra

Хорошая новость для любителей стилуса: линейка Samsung Note предлагает непревзойденный опыт создания заметок, рисования и комментирования от руки. Поколение 2020 года приносит улучшения по всем направлениям, от программного до аппаратного обеспечения, чтобы сделать S Pen еще лучше.

Как следует из названия, Galaxy Note20 Ultra построен на платформе S20 Ultra. Он имеет тот же экран, 6,9-дюймовую динамическую панель AMOLED 2X с разрешением 1440p + и частотой обновления 120 Гц. Однако вам все равно нужно установить разрешение рендеринга 1080p +, чтобы получить режим 120 Гц.

S Pen и поддерживающий слой Wacom на экране были обновлены для достижения задержки 9 мс. Samsung говорит, что на данный момент опыт очень похож на письмо на бумаге. Созданные вами заметки можно преобразовать в форматы Microsoft Office и синхронизировать с другими устройствами через Samsung Notes.

S Pen также можно использовать для навигации с пятью новыми действиями. “Рисуя“ фигуры в воздухе (то есть не приближаясь к экрану), вы могли вернуться назад, открыть недавние приложения, перейти на главную и многое другое.

Другое изменение заключается в том, что это первый мобильный дисплей, защищенный Gorilla Glass Victus. Он лучше противостоит царапинам и может выдержать падения с 2 метров на твердой поверхности. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и 10-мегапиксельная селфи-камера.

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Задняя камера по-прежнему оснащена большим основным сенсором на 108 МП Он производит 12 МП фотографии, записывает 8K видео со скоростью 24 кадра в секунду с кинематографическим соотношением сторон 21: 9 (это соотношение также доступно для 1080p при 120 кадрах в секунду). Есть оптическая стабилизация, но нет автофокуса Dual Pixel. Тем не менее, автофокусировка с определением фазы теперь дополнена лазерной автофокусировкой (датчик 3D ToF был отключен).

Note20 Ultra по-прежнему может похвастаться объективом с 5-кратным оптическим увеличением, а не 4-кратным. Теперь у него датчик 12 MП, заменив датчик 48 Mп в S20 Ultra. Ставка здесь на более длинный зум и более яркую диафрагму f / 3,0, которые компенсируют меньшие пиксели 1,0 мкм (датчик 48 МП имел пиксели 1,6 мкм в его объединенном режиме 12 МП и находился за диафрагмой f / 3,5). Функция Space Zoom ограничена 50-кратным увеличением, но это не является большой проблемой, поскольку эти коэффициенты увеличения не очень практичны (особенно не 100-кратные).

Ультра широкоугольная камера 120 ° поддерживает 12-мегапиксельный сенсор с пикселями 1,0 мкм и диафрагмой f / 2,2.

Разделение чипсетов сохраняется. Большая часть мира получит чипсет Snapdragon 865+, который на 10% быстрее, чем 865, установленный в телефонах S20. Тем не менее, Европа и Индия получат старую версию Exynos 990.

Что касается Microsoft, игры будут работать на ее сервисе xCloud - дуэт Note20 - первые телефоны со специальной оптимизацией, встроенной в их программное обеспечение. В середине сентября с Xbox Game Pass Ultimate будет доступно более 100 игр для Xbox. Частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц соответствует характеристикам игровых телефонов.

Аккумулятор увеличен до 4500 мАч, что на 200 мАч больше, чем у Note10 +, но на 500 мАч меньше, чем у S20 Ultra. Телефон оснащен зарядным устройством на 25 Вт. Note20 Ultra также поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 9 Вт.

Samsung Galaxy Note20 будет стоить 28 999 грн, а Galaxy Note20 Ultra - 35 999 гривен и 41 999 гривен за версию 5G 512 Гб.

Планшеты Tab S7

Также компания представила две модели Tab S7, объединяющая их тема - дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой S Pen, отличные аудио и видео возможности, высокопроизводительный чипсет Snapdragon 865+ и пользовательский интерфейс Android, настроенные для повышения производительности.

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Samsung Galaxy Tab S7 + является более крупным с 12,4-дюймовым AMOLED-дисплеем. Он имеет разрешение 2800х1752 пикселей и яркость 420 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

Планшет поставляется в комплекте с обновленным S Pen от нового Note20 Ultra, который уменьшает задержку до 9 мс. Присутствует глубокая интеграция с Microsoft Office, но по сравнению с Notes она улучшена за счет дополнительной надстройки клавиатуры и всегда доступного режима DeX, которые предлагают опыт работы с ноутбуком.

Планшет довольно тонкий, его размеры всего 5,7 мм. Тем не менее, его батареи 10,090 мАч должно хватить на 16 часов непрерывного просмотра видео. Кроме того, в то время как планшет поддерживает зарядку 45 Вт, вам необходимо отдельно приобрести подходящее зарядное устройство Power Delivery.

Tab S7 + работает на чипсете Snapdragon 865+, который немного быстрее чипа S855 + Tab S6 5G, выпущенного ранее в этом году.

Будет три варианта подключения - только Wi-Fi, LTE и 5G. Auto Hotspot автоматически привяжет ваши другие устройства Galaxy к подключению планшета.

Чипсет работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Он поставляется со 128 ГБ встроенной памяти, которую вы можете расширить с помощью слота microSD. Конфигурация 8/256 ГБ также доступна.

На задней панели планшета расположены две камеры - основная 13 МП, сверхширокая 5 МП, а также магнитная полоса для стилуса S Pen. Для видеозвонков есть фронтальная камера на 8 Мп.

Galaxy Tab S7 является альтернативой плюсовой модели, а не просто более дешевой опцией. Он меньше с 11-дюймовым дисплеем, и если вы предпочитаете LCD вместо AMOLED, вы будете рады узнать, что Samsung использует TFT-панель LTPS.

Одним из преимуществ является то, что он ярче - 500 нит - при поддержке частоты обновления 120 Гц и нового S Pen, хотя с обычной задержкой 26 мс.

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Помимо того, что Tab S7 меньше по размерам по ширине и высоте, он также легче почти на 100 г, что значительно облегчает ношение планшета.

Емкость батареи снижается до 7040 мАч, но ей все равно удается длительное время питать оборудование (15 часов видео, всего на 1 час меньше, чем плюс).

Кроме этого, Tab S7 использует тот же набор микросхем (S865 +) с теми же конфигурациями памяти (6/128 ГБ, 8/256 ГБ), и те же камеры (13MP + 5MP на задней панели, 8MP на передней панели).

Режим DeX можно использовать на самом планшете, и вы можете улучшить его с помощью клавиатуры, которая имеет сенсорную панель. Кроме того, порт USB-C 3.2 Gen 1 поддерживает DisplayPort, так что вы можете подключить и внешний монитор с помощью одного кабеля.

И Tab S7, и S7 + оснащены четырьмя динамиками AKG (два слева, два справа). Они поддерживают Dolby Atmos, если вы хотите посмотреть фильм. Кстати, дактилоскопический сканер тоже установлен сбоку из-за ЖК-дисплея.

Galaxy Tab S7 LTE будет доступен в черном цвете по рекомендованной розничной цене 23 999 грн. Galaxy Tab S7 + LTE - в черном цвете по рекомендованной розничной цене 30 999 грн.

Galaxy Buds Live TWS

Samsung размещает все компоненты горизонтально, чтобы получить форму бобов, которая, по ощущениям, повторяет форму внешнего уха. Таким образом, Buds Live не выпадать из ушей, и Samsung утверждает, что это позволит “более естественно выглядеть“.

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Поскольку не все уши имеют одинаковую форму по размеру, Buds Live можно прикрепить для лучшей эргономики. С внутренней стороны есть 12-мм динамик и канал для басов, а снаружи - три микрофона и устройство Voice Pickup - это позволяет двум микрофонам определять положение вашего рта и то, откуда поступает ваш голос, позволяя как во время разговора шумоподавление при прослушивании музыки.

Galaxy Buds Live поставляется с игровым режимом, который уменьшает задержку звука, а Samsung также предлагает пробуждение голосом Bixby (зависит от рынка). Время автономной работы составляет от 5,5 до 8 часов, в зависимости от того, используете ли вы функцию голосового пробуждения, в то время как зарядное устройство во всех случаях может привести к общей выносливости от 20 часов. Он поддерживает быструю зарядку: пять минут зарядки обеспечат 1 час воспроизведения. Существует также беспроводная зарядка, которая будет работать с любым зарядным устройством Qi.

Что касается спецификаций, у нас есть два наушника, которые весят 5,6 грамма каждая, чехол на 42 грамма больше, а время автономной работы составляет 60 мАч на наушник + 472 мАч в футляре. В верхней части наушника имеется сенсорная зона, и Buds Live поставляется с Bluetooth 5.0 для подключения.

Рекомендуемая стоимость наушников в Украине - 4 499 грн.

Galaxy Watch3

Умные часы выпускаются в двух размерах - 45 мм и 41 мм с соответствующими диагоналями экрана 1,4 дюйма и 1,2 дюйма. Панель Super AMOLED с разрешением 360 x 360 пикселей и Gorilla Glass DX сверху для защиты. Рамка сможет вращаться и использоваться для навигации в ОС.

Внутри находится чипсет Exynos 9110 с двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,15 ГГц. Он имеет 1 ГБ оперативной памяти + 8 ГБ для хранения, а также есть версия с модемом LTE и eSIM.

Samsung Galaxy Watch3 обеспечивает защиту от воды и пыли IP68 и соответствует стандарту MIL-STD-810G по надежности. Аккумулятор емкостью 340 мАч или 247 мАч, в зависимости от размера, поставляется с беспроводной зарядкой, а также со стандартной магнитной круглой подушкой.

Samsung остается верным своей носимой ОС - Galaxy Watch3 поставляется с Tizen 5.5. В пресс-релизе компания осторожно напомнила, что, хотя в часах будет установлен датчик кислорода крови, эта функция появится не позднее конца этого года. Показания BP, ЭКГ будут зависеть от рынка, так как они должны быть разрешены местными органами здравоохранения.

Говорят, что носимые устройства являются идеальным партнером для обучения, и Samsung разработала программное обеспечение, обеспечивающее обратную связь в реальном времени и текущий анализ (также доступный в конце этого года). Прогресс кардио будет отслеживаться по показаниям VO2 Max.

Samsung действительно гордится своей функцией управления сном. Это не новая функция как таковая, но с Galaxy Watch3 она принесет новый счет сна и более точную информацию, чтобы помочь вам лучше отдохнуть.

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Все владельцы Galaxy Watch3 будут иметь доступ к более чем 120 различным видео-тренировкам на Samsung Health, которые можно выполнять дома, так как многие люди остаются дома в ближайшем будущем. Видео можно воспроизводить на любом устройстве, и Galaxy Watch3 будет отслеживать его в режиме реального времени, предоставляя пошаговую навигацию.

Интеграция Samsung Galaxy Watch3 со смартфонами Galaxy Note20 включает в себя параметры автоматического ответа как для сообщений, так и для изображений, а также предлагает жесты рук, такие как сжатие или разжатие кулака, чтобы принять звонок, но его необходимо включать / выключать в меню Лаборатории в приложении Galaxy Wear.

Умные часы будут доступны с 6 августа в некоторых странах, а в Европе они появятся 21 августа. Оба размера доступны только в вариантах Wi-Fi или LTE + Wi-Fi в цвете Mystic Silver. 41-миллиметровый Galaxy Watch3 получит вариант цвета Mystic Bronze, а также Mystic Silver. 45 мм будут предлагаться либо в Mystic Silver, либо в Mystic Black, а позже в этом году появится эксклюзивный вариант Titanium.

В Украине продажи стартуют с 21 августа. Рекомендуемая стоимость часов 45 мм в цвета мистический черный и мистический серебряный – 11 999 грн. Версия 41 мм в цветах мистический бронзовый и мистический серебряный – 10 999 грн

Galaxy Z Fold2

Внутренний экран увеличился до 7,6 дюйма по сравнению с 7,3 дюйма у оригинала. Кроме того, дисплей теперь включает ультратонкое стекло (UTG) для улучшения качества изображения.

Внешний экран также намного больше - на 6,2 дюйма он покрывает весь “фронт“, когда складывается. Соотношение сторон выше, чем у большинства телефонов, но вы можете успешно использовать Fold2 закрытым. Кроме того, “передняя“ камера и внутренние камеры переместились в отдельные отверстия.

Пока нет упоминания о цене - даже такие детали, как чипсет, камеры, аккумулятор и т. д., оставлены для более позднего объявления, запланированного на 1 сентября. Это также дата начала предварительных заказов.

Samsung будет продавать две цветные версии - Mystic Black и Mystic Bronze - а Том Браун готовит ограниченную серию, ориентированную на модников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть утекли видео всех новых устройств Samsung.