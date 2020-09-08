Видео с реальным самоубийством попало в рекомендации TikTok

Соцсеть уже удалила ролик и банит аккаунты, которые выкладывают видео повторно.

С вечера воскресенья TikTok пытается остановить распространение видео, показывающего, как человек совершает самоубийство при помощи ружья. Ролик начинается с изображения бородатого мужчины, сидящего перед своим столом. На первый взгляд безобидный характер начала видео и его появления в ленте TikTok For You, которая автоматически отображает контент на основе интересов человека, привело к тому, что люди случайно посмотрели клип. TikTok попытался остановить распространение видео, заблокировав аккаунты людей, которые пытаются повторно загрузить еще раз.

Читай также: Студент покончил с собой из-за видео в интернете

“Наши системы автоматически обнаруживают и помечают эти клипы за нарушение нашей политики в отношении контента, который отображает, восхваляет, прославляет или пропагандирует самоубийство“, - сказал представитель компании. “Мы баним аккаунты, которые неоднократно пытаются загружать клипы, и мы ценим членов нашего сообщества, которые сообщают о контенте и предостерегают других от просмотра, взаимодействия или обмена такими видео на любой платформе из уважения к человеку и его семье“.

В эпизоде ​​подчеркивается значительная слабость алгоритма TikTok. Хотя у всех социальных сетей в той или иной степени были проблемы с модерированием своих платформ, механизм рекомендаций TikTok затрудняет для компании предотвращение общего распространения подобного контента. Сообщество TikTok пыталось защитить себя, делясь предупреждениями о контенте, говоря своим подписчикам, чтобы они не смотрели видео, если оно появляется в их ленте For You. Люди также поделились видео в Twitter и Instagram после того, как оно изначально транслировалось через Facebook Live.

Читай также: Популярного YouTube-блогера раскритиковали за видео с самоубийцей

Сообщается, что самоубийцей был Ронни Макнатт из Миссисипи, чья церковь подтвердила его смерть на своей собственной странице в Facebook, описав его как “очень заботливого, преданного, надежного и эксцентричного“.

“Он верно служил своей церкви и был любим многими“, - добавила церковь Тупело.

Похоже, что видео впервые транслировалось в прямом эфире на Facebook 31 августа, но теперь записи появились в Instagram и TikTok, и платформы изо всех сил стараются не допустить его распространения.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok грозит запрет в США.