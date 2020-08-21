Искусственный интеллект всухую победил настоящего пилота

ИИ победил со счетом 5:0.

Симуляционный воздушный бой DARPA показал, что в ходе соревнований по моделированию воздушных боёв DARPA в сумме 5: 0 "пилот" искусственного интеллекта, разработанный Heron Systems, победил одного из лучших пилотов истребителей F-16 ВВС США.

"Это гигантский скачок", - сказал Джастин Мок из DARPA, который выступал в качестве комментатора.

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ИИ еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем пилоты ВВС будут готовы передать бразды правления искусственному интеллекту во время боя, заявили официальные лица DARPA во время сегодняшней прямой трансляции испытаний AlphaDogfight. Но трехдневные испытания показывают, что системы искусственного интеллекта могут достоверно маневрировать самолетом в простом сценарии боя один на один и стрелять из своих орудий в классическом воздушном бою в стиле Второй мировой войны. С другой стороны, по их словам, это был впечатляющий результат со стороны агента ИИ после всего лишь года разработки.

Heron, небольшая компания с офисами в Мэриленде и Вирджинии, создает агентов искусственного интеллекта, а также участвует в программе Gamebreaker DARPA по исследованию тактики нарушения вражеских стратегий с использованием реальных игр в качестве платформ. Компания обыграла восемь других команд, в том числе одну во главе с гигантом обороны Lockheed Martin, которая заняла второе место в полуфинале AlphaDogfight, в котором утром пилоты ИИ столкнулись друг с другом.

Испытания были задуманы как усилия по снижению рисков для программы DARPA Air Combat Evolution (ACE), чтобы конкретизировать, как пилоты-люди и пилоты-машины разделяют оперативное управление истребителем, чтобы максимизировать его шансы на успех миссии. Общая концепция ACE нацелена на то, чтобы позволить пилоту перейти "от оператора единой платформы к командиру миссии", отвечающему не только за управление собственным самолетом, но и за управление группами дронов, подчиненных их истребителю. "ACE стремится предоставить возможности, которые позволяют пилоту выполнять более широкую и глобальную миссию воздушного командования, в то время как их самолет и объединенные беспилотные системы задействованы в индивидуальной тактике", - поясняется на веб-сайте программы ACE.

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ИИ Heron Systems был чрезвычайно агрессивным в играх, его пилот-ИИ постоянно мог поворачиваться и наносить смертельные удары по смоделированному F-16, пилотируемому неназванным пилотом ВВС с позывным "Бэнгер", выпускником авиации. По словам Мока, ИИ продемонстрировал "сверхчеловеческую способность прицеливания" во время моделирования.

Хотя испытания ни в коем случае не были "окончательными" в отношении будущих возможностей пилота ИИ или даже его жизнеспособности, Мок в то же время сказал, что "мы увидели, что в этой ограниченной области, в этом конкретном сценарии у нас есть ИИ, который работает."

DARPA намеревается доставить симулятор, использованный в испытаниях, и симуляторах, в Неллис, где другие пилоты ВВС смогут попытаться победить пилотов ИИ. Следующими шагами будет переход к тестированию возможностей ИИ-пилотов для выполнения других типов боевых задач в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился превращать зиму в лето.