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Искусственный интеллект Илона Маска разгромил игроков в Dota 2

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OpenAI Five переиграл людей.
Команду игроков разгромил искусственный интеллект
Команду игроков разгромил искусственный интеллект
twitter.com

В Сан-Франциско прошел показательный матч между искусственным интеллектом OpenAI Five и полупрофессиональной командой игроков в Dota 2. Среди людей были бывшие профессионалы, комментаторы и один действующий профи. В любом случае, это самая сильная команда, с которой ИИ играл с момента своего запуска в июне.

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И он уверенно взял верх. Игра шла до двух побед, в обоих матчах OpenAI Five предсказывал свою победу с вероятностью 95% и оказывался прав. Он брал преимущество с самого начала, выбирал по ходу игры реплики из колеса чата, отпускал в адрес соперников колкости и уверенно побеждал.

В какой-то момент у команды людей произошли неполадки с компьютерами, и они поставили игру на паузу. После этого ставить игру на паузу научился и искусственный интеллект.

В третьем матче, который уже не влиял на исход, героев для ИИ выбирали зрители. Когда сетап собрали, OpenAI Five оценил свои шансы в 2.9% — и снова оказался прав. Первые 15 минут команды шли на равных, но во второй половине люди вытянули победу.

На победу отреагировал и Илон Маск — один из основателей OpenAI.

Компания OpenAI рассматривала этот матч как показатель своих шансов перед участием в крупнейшем турнире по Dota 2 The International. Еще год назад их ИИ мог играть с профессионалами только один на один, и со значительными ограничениями. Преодолеть многие из них (расширить пул героев, допустить использование некоторых возможностей) удалось всего лишь пару недель назад.

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Впрочем, некоторые поправки были сделаны и в пользу людей. Например, увеличено время реакции с 80 до 200 миллисекунд. Но как считает исследователь из OpenAI Девид Фари, “Скорость реакции ИИ все равно остается быстрее, когда происходит что-нибудь шокирующее“.

До участия в турнире осталось около двух недель. Учитывая как и какими темпами тренируется OpenAI Five, все может быть. Один из игроков команды людей Уильям Ли (Blitz) сказал: “Я начинаю верить в OpenAI Five. Я реально думаю, что они побьют профессиональную команду”.

The International будет идти с 20 по 25 августа.

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Теги: Dota 2, искусственный интеллект, Илон Маск
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.08.2018, 15:25
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гость
ИИ в играх специально делают тупыми, что бы игрока чувствовали победные миражи в голове и он продолжал играть. Представте игру где люди не могут пройти 1 уровень, да фиг бы ее кто купил.
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