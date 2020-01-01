Instagram потребует от подозрительных аккаунтов подтверждения личности

Проверка коснется ботом и фейковых акканутов.

Instagram предпринимает новые шаги по искоренению ботов и других учетных записей, пытающихся манипулировать его платформой. Компания заявляет, что начнет просить некоторых пользователей подтвердить свою личность, если заподозрит "потенциально недостоверное поведение".

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Instagram подчеркивает, что новая политика не затронет большинство пользователей, но нацелена на аккаунты, которые кажутся подозрительными. "Это включает в себя учетные записи, потенциально вовлеченные в скоординированное недостоверное поведение, или когда мы видим, что большинство чьих-то подписчиков находятся в другой стране по сравнению с их местоположением, или если мы обнаруживаем признаки автоматизации, такие как учетные записи ботов", - пишет компания.

Согласно новым правилам, этим аккаунтам будет предложено подтвердить свою личность, предоставив правительственный идентификатор. Если они этого не сделают, компания может понизить рейтинг их постов в ленте Instagram или полностью отключить их аккаунт.

Это изменение произошло, когда Facebook и Instagram активизировали свои усилия по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в США 2020 года. У Facebook уже есть аналогичная политика, которая требует, чтобы некоторые люди, ведущие популярные страницы, подтвердили свою личность.

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И Instagram, в частности, подвергся критике за то, что недостаточно сделал для предотвращения использования своей платформы для вмешательства в выборы. В отчете сенатского комитета по разведке о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году было обнаружено, что Instagram был "наиболее эффективным инструментом, используемым для проведения своей информационной кампании". Исключая ботов и другое "недостоверное поведение", Instagram пытается избежать аналогичных ошибок в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram будет бороться с новостями-фейками.