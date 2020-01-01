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Instagram начал блокировку поддельных изображений

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Блокировка также коснулась фотографов.
Посты помечаются как фейковые
Посты помечаются как фейковые
theverge.com

Instagram объявил в декабре, что он внедряет функцию предупреждения о ложной информации, которая использует сторонние средства проверки фактов, чтобы уменьшить распространение дезинформации. Но теперь эта функция помечает некоторые фото как ложную информацию и скрывает фотографии.

Согласно PetaPixel, фотограф Тоби Харриман заметил всплывающее предупреждение с ложной информацией на фотографии человека, стоящего перед холмами разноцветной радуги.

Этот снимок был отредактирован и получил вирусное распространение в Сети. Но теперь такие снимки помечают как фейковые.

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Художники и фотографы не должны паниковать из-за функции, помечающей их работы, так как они не нацелены на все фотографии с фотошопом - только те, которые были опознаны проверяющими факты сайтами как ложные. Но хотя эта функция может быть полезна для борьбы с распространением дезинформации, она может стать препятствием для цифровых художников, которые хотят, чтобы их работы были видны.

Художники не могут контролировать, когда их работа станет вирусной или какие виды дезинформации будут сделаны с этой работой. Существует вероятность, что учетная запись фотографа может быть помечена как учетная запись, которая часто распространяет ложную информацию, даже если это не является их намерением, что может повлиять на их видимость на платформе.

 

Напомним, ранее сообщалось, что основатели Instagram ушли из Facebook.

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Теги: instagram, фейки
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