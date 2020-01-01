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Суточная норма калорий разной едой: Эксперименты

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Сколько нужно съесть брокколи, чтобы получить суточную норму калорий?

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Каждый день все мы кушаем и пьем. Но.. Все ли из нас задумываются о том, сколько мы едим? Как вообще люди оценивают еду? Визуально? Или по вредности? Или по калорийности? И вообще, все ли знают, что такое “калория“? 

Сколько калорий в бургере? А сколько нужно съесть бургеров, чтобы съесть суточную норму калорий? Или наоборот. Сколько нужно съесть брокколи, чтобы осилить суточную норму?
Интересно? Все это вы сможете увидеть в сегодняшнем видеоролике.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: видео, эксперименты
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