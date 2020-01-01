Китай официально запустил спутниковую навигацию BeiDou

Навигационной системой можно пользоваться во всем мире.

Президент Китая Си Цзиньпин присутствовал на церемонии по случаю запуска полного глобального обслуживания навигационной спутниковой системы BeiDou-3 в пятницу в Пекине, что свидетельствует о том, что внутренняя разработка и независимая глобальная спутниковая навигационная система Китая полностью завершена.

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Церемония сигнализирует о том, что Китай является независимой страной исследований и разработок для ключевых инноваций, поскольку "основные технологии нельзя покупать или просить у других стран".

Китайские ученые похвастались, что такой шаг показывает, что Китай стремится поделиться плодами своих технологических инноваций. Заодно упрекнули США, "которые используют свои технологические преимущества для запугивания других стран".

Навигационная спутниковая система BeiDou - или BDS - является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей, наряду с американской системой GPS, российской системой ГЛОНАСС и Galileo Европейского союза.

Он предоставляет глобальным пользователям базовую навигацию, глобальную передачу коротких сообщений и международные службы поиска и спасения. В настоящее время услугами системы охвачено более 200 стран и регионов с более чем 100 миллионами пользователей и 200 миллионами ежедневных услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил свою систему глобального позиционирования.