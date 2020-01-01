Microsoft показал будущее Office

Упор сделают на простоте и удобстве.

Microsoft показала будущее своего пользовательского интерфейса и дизайна Office, которое включает в себя некоторые большие изменения в традиционном ленточном интерфейсе. За последние несколько лет гигант программного обеспечения постепенно совершенствовал Office с помощью своей системы Fluent Design - добавляя новые значки, затемняя режим и меняя ленточную панель инструментов, делая ее меньше и проще в использовании. На следующем этапе разработки Microsoft Office компания еще больше сосредоточится на простоте.

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"Следующая волна изменений в Microsoft 365 UX пойдет еще дальше, убрав фирменные цвета из заголовков приложений и исследуя адаптивные команды", - объясняет Джон Фридман, корпоративный вице-президент по дизайну и исследованиям в Microsoft. "Это позволяет вам перемещать упрощенную панель инструментов по экрану туда, где вы считаете ее наиболее полезной, используя прогрессивное раскрытие для контекстного раскрытия команд".

Это адаптивное управление приведет к тому, что ленточный интерфейс Office будет заменен панелью инструментов, которую можно отсоединить, чтобы отображать действия, которые вы выполняете в документах, с помощью контекстных команд. В настоящее время Microsoft изучает, как будет работать этот интерфейс, но, по словам Фридмана, некоторые детали дизайна, которые компания сегодня показывает, появятся в течение года или двух.

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"С момента своего создания лента стала уникальным опытом, объединяющим намерения пользователя и управление. Он возник на настольном компьютере, но, поскольку мир и жизнь людей полностью кроссплатформенны, мы переосмысливаем то, как панель управления будет выглядеть в будущем", - говорит Фридман.

Изначально Microsoft представила свой ленточный интерфейс в Office 2007, и теперь компания готова выйти за его рамки. Microsoft постепенно упростила использование ленты для мобильных устройств и в Интернете, но новый дизайн является большим шагом вперед. Упрощенный интерфейс Microsoft Office делает больший упор на фактическое содержимое, которое вы создаете, а не на Chrome.

К другим изменениям относятся простой значок приложения в верхней части приложений, указывающий, какое приложение Office вы используете, и централизованная панель поиска или командная строка. В последние годы Microsoft подчеркивает этот интерфейс поиска и командной строки в Office, и эта функция также существует в командах Microsoft.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft объединила все приложения Office в одно.