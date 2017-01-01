Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Microsoft объединила все приложения Office в одно

Комментариев: 0
Пока такая функция доступна для мобильных.
Office для мобильных станет одним приложением
Office для мобильных станет одним приложением
iphones.ru

Microsoft выпустила на iOS и Android новое приложение Office, в котором объединила функции Word, Excel и Power Point.

Читай также: Microsoft предлагает пользоваться Office прямо в браузере за $100 в год

Они полностью копируют возможности отдельных приложений, включая просмотр и редактирование. доступ к файлам также предоставляется через облако Microsoft OneDrive.

Скачать Office можно уже сейчас бесплатно. Для владельцев Android-устройство нужно пройти регистрацию на сайте Microsoft, для iOS — скачать приложение через TestFlight. Оно ещё находится на стадии доработки.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft хочет добавить еще одну кнопку на клавиатуры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Microsoft, Office
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь