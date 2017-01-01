Microsoft объединила все приложения Office в одно
Microsoft выпустила на iOS и Android новое приложение Office, в котором объединила функции Word, Excel и Power Point.
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Они полностью копируют возможности отдельных приложений, включая просмотр и редактирование. доступ к файлам также предоставляется через облако Microsoft OneDrive.
Скачать Office можно уже сейчас бесплатно. Для владельцев Android-устройство нужно пройти регистрацию на сайте Microsoft, для iOS — скачать приложение через TestFlight. Оно ещё находится на стадии доработки.
Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft хочет добавить еще одну кнопку на клавиатуры.
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