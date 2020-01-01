Всего 3 дюйма: Выпущен самый маленький 4G-смартфон на Android

Смартфон Jelly 2 поддерживает 4G и работает на Android 10.

Сегодня Unihertz выпустила новый краудфандинговый продукт - Jelly 2, который в настоящее время является самым маленьким в мире мобильным телефоном 4G, оснащенным системой Android 10.

Jelly 2 является преемником первого мобильного телефона Unihertz - Jelly. Оригинальный Jelly в 2017 году имел 2,45-дюймовый экран, из-за которого его программная клавиатура стала почти непригодной, а время работы от батареи было ужасным. Jelly 2 устраняет эти две проблемы.

Jelly 2 ithome.com

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В Jelly 2 используется более крупный 3-дюймовый экран с разрешением 480x384. Несмотря на то, что он по-прежнему небольшой, увеличение размера на 20% имеет большое значение. Некоторые легкие операции печати все еще возможны.

С точки зрения производительности, Jelly 2 оснащен процессором MediaTek Helio P60, которого, по оценкам, вполне достаточно. В конце концов, при таком маленьком экране не стоит пытаться выполнять многозадачность. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 2000 мАч, что мало по сравнению с телефоном Android, но, по оценкам, этого достаточно для телефона с небольшим экраном.

Jelly 2 ithome.com

Для камеры имеется 16-мегапиксельную камеру на задней панели и 8-мегапиксельный сенсор для селфи.

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Толщина этого телефона составляет 16,5 мм, датчиком отпечатка пальцев находится на задней панели. Телефон имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ общей памяти, а также разъем для наушников, поэтому вы можете использовать его как компактный MP3-плеер.

Jelly 2 будет продаваться за 129 долларов на Kickstarter и может рассматриваться как резервный телефон.

Напомним, ранее самым маленьким смартфоном считался Palm Phone с размерами 3,3 дюйма.