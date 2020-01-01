Взломаны сразу семь популярных среди украинцев бесплатных VPN

Специалисты советуют поменять пароли к соцсетям, которыми пользовались через эти сервисы.

Группа бесплатных приложений VPN оставила свой сервер полностью открытым и доступным, предоставляя доступ к личным данным пользователей. Отсутствие базовых мер безопасности в неотъемлемой части продукта кибербезопасности не просто шокирует. Это также показывает полное игнорирование стандартных практик VPN, которые подвергают своих пользователей риску.

Читай также: Facebook запускает собственный VPN

Исследовательская группа vpnMentor, возглавляемая Ноамом Ротемом, обнаружила сервер с данными персональной информации более 20 миллионов пользователей VPN. Общая база данных занимает 1,207 ТБ. При этом специалисты смогли распознать пароли в виде открытого текста, информация о платежах в биткойнах, сообщения о поддержке, информация о персональных устройствах, технические характеристики, информация об учетной записи, прямые ссылки API Paypal

Каждая из этих виртуальных частных сетей утверждает, что их сервисы являются виртуальными частными сетями без регистрации, что означает, что они не регистрируют какую-либо активность пользователя в своих соответствующих приложениях. Тем не менее, специалисты нашли несколько экземпляров журналов интернет-активности на их общем сервере. Это было в дополнение к данным, которые включали адреса электронной почты, пароли открытым текстом, IP-адреса, домашние адреса, модели телефонов, идентификатор устройства, информацию о платежах в биткойнах, сообщения о поддержке и прямые ссылки API Paypal.

Утечка произошла у семи VPN-сетей:

UFO VPN

FAST VPN

Free VPN

Super VPN

Flash VPN

Secure VPN

Rabbit VPN.

Если вы пользовались этими сервисами - лучше поменять пароли к сайтам, на которые вы заходили с их помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что Opera закрывает проект Opera VPN.