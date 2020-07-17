Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Почувствует ли пиявка кровь жертвы: Эксперименты

Комментариев: 1
Кровавый эксперимент с пиявками.

Читай также: Луч смерти своими руками: Эксперименты

Блогеры из Mamix? решили провести научный эксперимент, в ходе которого проверяли - чувствуют ли пиявки запах крови. Ведь в интернете можно найти массу информации, которая заявляет, что пиявка находит свою жертву именно по запаху крови.

Они провели пару экспериментов, в ходе которых постарались понять, что же на самом деле является для них ориентиром - запах, тепло или же что-то другое?

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.07.2020, 16:49
Оценка:  0
гость
Спасибо нашим американским братьям за базу в Очакове!
За Джавелины! За 16 патрульных катеров Марк-6! И другие вкусняшки!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь