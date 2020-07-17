Почувствует ли пиявка кровь жертвы: Эксперименты

Кровавый эксперимент с пиявками.

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Блогеры из Mamix? решили провести научный эксперимент, в ходе которого проверяли - чувствуют ли пиявки запах крови. Ведь в интернете можно найти массу информации, которая заявляет, что пиявка находит свою жертву именно по запаху крови.

Они провели пару экспериментов, в ходе которых постарались понять, что же на самом деле является для них ориентиром - запах, тепло или же что-то другое?

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.