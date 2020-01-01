Эксперимент с винтовкой и бруском

Что будет, если выстрелить сначала в центр бруска, а потом чуть правее?

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Устанавливаем деревянный брусок, снизу вертикально — винтовка, стреляем по центру бруска, и он подлетает вверх. Затем повторяем этот чудесный эксперимент, но стрелять будем в боковую часть. Что случится? Брусок подскочит выше? Или не долетит до той же высоты? А может, вовсе отлетит в сторону?

Смотрим, что получилось и кто из опрошенных угадал правильный ответ.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.