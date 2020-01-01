Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реально ли сделать батарейку из грязи: Эксперименты

Комментариев: 0
Батарейки вполне способны запитать калькулятор.

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как из обычной грязи сделать настоящую батарейку. Однажды он проезжал мимо канавы, от которой несло сероводородом, который является продуктом жизнедеятельности бактерий. Ученые за 100 лет уже много узнали о действии таких бактерий, и приспособили их для производства микробиологических батарей. 

Читай также: Как сделать меч из бутылочного стекла: Эксперименты

Примерно в одном миллилитре такой жижи может находиться до миллиарда бактерий. В том числе - бактерий геобактер, которые и могут вырабатывать электроэнергию. 

Блогер собрал батареи из грязи и у него получилось запитать обычный калькулятор.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь