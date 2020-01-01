Реально ли сделать батарейку из грязи: Эксперименты

Батарейки вполне способны запитать калькулятор.

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как из обычной грязи сделать настоящую батарейку. Однажды он проезжал мимо канавы, от которой несло сероводородом, который является продуктом жизнедеятельности бактерий. Ученые за 100 лет уже много узнали о действии таких бактерий, и приспособили их для производства микробиологических батарей.

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Примерно в одном миллилитре такой жижи может находиться до миллиарда бактерий. В том числе - бактерий геобактер, которые и могут вырабатывать электроэнергию.

Блогер собрал батареи из грязи и у него получилось запитать обычный калькулятор.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.