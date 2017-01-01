Как сделать меч из бутылочного стекла: Эксперименты
Реально ли сделать оружие из стекла?
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Блогер TimOn ChaveS решил поэкспериментировать и купил застывшую Лаву.
Расплавив ее, он получил обсидиан, который смешал с раскаленной медью, и отлил из него меч.
Также он сделал стеклянный меч из бутылок.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать батарейку из фольги.
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