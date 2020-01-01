Facebook и WhatsApp получат общий чат

Facebook создает кроссплатформенный мессенджер.

Для тех, кто не знает, Facebook в настоящее время владеет популярными социальными сетями, такими как Instagram и WhatsApp. С момента приобретения компания стремилась сделать перемещение контента между различными платформами более плавным и теперь, возможно, даже прямым. Согласно новому отчету, пользователи Facebook Messenger скоро смогут отправлять сообщения непосредственно другим пользователям в WhatsApp.

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WABetaInfo сообщила, что разработчик по имени Алессандро Палуцци сообщил, что Facebook предлагает интеграционную поддержку для обеих платформ обмена сообщениями. Разработчик утверждал, что нашел несколько интересных ссылок в кодах Facebook, что говорит о том, что компания создает таблицы в локальной базе данных, которые позволят им управлять сообщениями и службами с другими пользователями WhatsApp.

Проще говоря, Facebook может получить доступ к различным данным в базе данных WhatsApp. Код предполагает возможность распознавать звуки push-уведомлений и даже некоторые детали чата. Он может выяснить, заблокирован ли контакт в WhatsApp, найти номер телефона, узнать, заархивирован ли чат или нет, а также может просмотреть определенные группы WhatsApp и изображения профиля.

Это указывает на то, что Facebook собирает код для локальной базы данных, которая находится в стадии разработки. WABetaInfo считает, что компания может также использовать тот же протокол шифрования и дешифрования WhatsApp и может запустить эту функцию в ближайшем будущем. Хотя, это все еще не подтверждено, так следите за обновлениями.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет объединить Instagram, WhatsApp и Messenger.

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