Третий человек полностью излечился от ВИЧ

Ученые пока не уверенны, что лечение может помочь другим пациентам.

36-летний мужчина в Бразилии, по-видимому, излечился от ВИЧ-инфекции, что сделало его доказательством принципа новой стратегии лекарств, разработанной для вымывания вируса СПИДа из организма. Получив особенно агрессивную комбинацию антиретровирусных (АРВ) лекарств и никотинамида (витамин В3), мужчина, который просит, чтобы его называли Пациентом Сан-Паулу, чтобы защитить свою личную жизнь, прекратил все виды лечения ВИЧ в марте 2019 года и не получил рецидива.

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История пациента “замечательна“, говорит Стивен Дикс, врач-специалист по ВИЧ / СПИДу в Университете Калифорнии в Сан-Франциско, который не участвовал в этом исследовании. Но он и другие, в том числе руководители исследований, предупреждают, что успех не был долгим или достаточно определенным, чтобы назвать его лекарством.

Большинство людей, которые подавляют ВИЧ с помощью АРВ-препаратов, а затем прекращают лечение, видят, что оно возвращается к высокому уровню через несколько недель. Мало того, что пациент Сан-Паулу не испытал отскока, его антитела к ВИЧ также упали до чрезвычайно низкого уровня, намекая на возможность того, что он мог очистить инфицированные клетки в лимфатических узлах и кишечнике.

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Рикардо Диас из Федерального университета Сан-Паулу, клинический исследователь, проводящий исследование, говорит, что он не знает, был ли вылечен пациент. “У него очень мало антигена“, - говорит Диаз, имея в виду белки ВИЧ, которые запускают выработку антител и другие иммунные реакции. Но он отмечает, что его команда не исследовала лимфатические узлы или кишечник человека на вирус, так как он прекратил лечение.

Известно, что только два человека были излечены от своих ВИЧ-инфекций: Тимоти Рэй Браун и человек, который попросил, чтобы его называли Лондонским пациентом; оба получили пересадку костного мозга как часть лечения рака.

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