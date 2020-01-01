Xiaomi выпустила умную дверь

Зачем выпускать умный замок, если можно сразу дверь?

Спустя всего день после того, как Xiaomi объявила о краудфандинге для умного туалета, компания объявила, что выпустит свою первую умную дверь, получившую название Xiaobai Wisdom Gate H1.

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Во время краудфандинговой кампании умная дверь будет доступна за ~ 570 долларов, но фактическая розничная цена будет составлять ~ 713 долларов. Также есть версия с батарейным питанием, которая стоит ~ 627 долларов. Xiaomi также предлагает бесплатную услугу установки стоимостью ~ 148 долларов.

Представленная Xiaobai Wisdom Door H1 имеет высоту 2050 мм и ширину 960 мм. Он имеет традиционную конструкцию двери, которая имеет две створки - левую и правую, и может открываться одновременно или по одной.

Утверждается, что дверь изготавливается из нержавеющей стали в процессе точного литья и поставляется со встроенным железным остовом. Дверь имеет толщину 95 мм и весит около 85 кг.

Умная дверь Xiaobai Wisdom Gate H1 xiaomi

Интерьер заполнен звукопоглощающими сотовыми панелями, сообщает компания. Также имеется 10-дюймовый сенсорный экран IPS, оснащенный сенсором камеры HD 1080p, который поддерживает широкоугольный 150-градусный инфракрасный прибор ночного видения, и алгоритм распознавания лиц Xiaomi, позволяющий идентифицировать человека и определить возраст, пол и другую информацию.

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Что касается разблокировки двери, то вместе со стандартным замком она также поддерживает вход на основе отпечатков пальцев, которая, по утверждению компании, имеет коэффициент прохождения 99,7 процента. Xiaomi утверждает, что для создания этого продукта компания прошла 15 месяцев тщательного процесса исследований и разработок вместе с 300 000 тестов и подала 28 патентов.

Как и большинство других продуктов для умного дома от Xiaomi, этим тоже можно легко управлять с помощью приложения Mi Home.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила наручники для детей за 8 долларов.

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