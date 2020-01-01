Xiaomi выпустила умный унитаз с пультом управления

Компания Xiaomi представила полностью автоматизированный умный туалет Jenner XS на платформе Youpin. Умный туалет - один из длинного списка качественных продуктов, произведенных его партнерами по экологической сети. Продукт соответствует минималистичному, но качественному признаку, которым славятся продукты Xiaomi.

Умный туалет

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Полностью автоматический встроенный смарт-туалет Jenner XS оснащен запатентованной технологией интеллектуального подъема, разработанной компанией самостоятельно. Унитаз можно отрегулировать в области между полом и кольцом сиденья на максимально удобную для пользователя высоту в соответствии с высотой пользователя. Таким образом, даже дети с ростом около 90 см могут пользоваться туалетом без дополнительных ободков.

Смарт-туалет поддерживает интеллектуальную технологию мягкого обмыва, разбрызгивая пузырьки воды. После очистки активируется функция теплого воздуха. При перемещении положения выхода воздуха общий эффект теплого воздуха усиливается, а общий комфорт становится более освежающим.

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Крышка поднимается автоматически, когда кто-то приближается так, что вам не открывать ее вручную. Как только пользователь уходит, крышка закрывается автоматически.

Сиденье для унитаза имеет пятиступенчатую регулировку температуры кольца сиденья, нагрев 24 В, отсутствие мертвого угла во всех аспектах и ​​постоянную температуру без утечки. Это должно сделать комфортным использование туалета зимой.

Умный туалет

Полностью автоматический встроенный умный туалет Jenner XS поставляется в различных вариантах, но его стоимость составляет ~ 665 долларов за версию с ручным открыванием. Автоматическая версия начинается с ~ 806 долларов. Умный туалет доступен в шести цветовых вариантах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии разработали туалет для бедных.

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