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Facebook будет предупреждать о старых новостях

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Если вы захотите поделиться новостью, соцсеть предупредит вас, если она окажется устаревшей.
При перепосте старой новости появится предупреждение
При перепосте старой новости появится предупреждение
thenextweb.com

Как часто вы видите, что друг или родственник делятся, казалось бы, актуальной новостью с кликабельным заголовком в Facebook, но при переходе вы видите, что она была написана три года назад и содержит устаревшую информацию?

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К счастью, это исправят. Начиная с сегодняшнего дня Facebook запускает функцию, которая будет предупреждать пользователей, прежде чем они поделятся статьей старше 90 дней. Вы увидите уведомление, если нажмете кнопку "Поделиться" в старой статье, но неясно, работает ли она с простым копированием и вставкой ссылки. Конечно, иногда старые новости актуальны, поэтому вы можете поделиться этой статьей, если захотите, нажав на предупреждение.

Facebook говорит, что "своевременность статьи - это важная часть контекста, которая помогает людям решать, что читать, доверять и делиться", и что издатели обеспокоены тем, как старые новости неправильно истолковывают текущие события. В конце концов, просто подумайте обо всех заголовках, которые вы читаете и игнорируете; даже если вы никогда не нажимаете на статью, ваше восприятие текущих событий, вероятно, будет зависеть от того, что вы видите в своих лентах. И уже давно стало ясно, что многие читатели никогда не удосуживаются читать подписи, не говоря уже о датах. Некоторые издатели даже начали размещать свои собственные ярлыки на старых экземплярах, чтобы прояснить контекст.

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Facebook также рассматривает другие типы предупредительных надписей, такие как предоставление дополнительного контекста о статьях, связанных с COVID-19, включая справочную информацию об источнике ссылки и ссылку на свой информационный центр COVID-19 для получения более надежной медицинской информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook создает соцсеть с ботами.

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Теги: Facebook, новости
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