Facebook будет предупреждать о старых новостях

Если вы захотите поделиться новостью, соцсеть предупредит вас, если она окажется устаревшей.

Как часто вы видите, что друг или родственник делятся, казалось бы, актуальной новостью с кликабельным заголовком в Facebook, но при переходе вы видите, что она была написана три года назад и содержит устаревшую информацию?

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К счастью, это исправят. Начиная с сегодняшнего дня Facebook запускает функцию, которая будет предупреждать пользователей, прежде чем они поделятся статьей старше 90 дней. Вы увидите уведомление, если нажмете кнопку "Поделиться" в старой статье, но неясно, работает ли она с простым копированием и вставкой ссылки. Конечно, иногда старые новости актуальны, поэтому вы можете поделиться этой статьей, если захотите, нажав на предупреждение.

Facebook говорит, что "своевременность статьи - это важная часть контекста, которая помогает людям решать, что читать, доверять и делиться", и что издатели обеспокоены тем, как старые новости неправильно истолковывают текущие события. В конце концов, просто подумайте обо всех заголовках, которые вы читаете и игнорируете; даже если вы никогда не нажимаете на статью, ваше восприятие текущих событий, вероятно, будет зависеть от того, что вы видите в своих лентах. И уже давно стало ясно, что многие читатели никогда не удосуживаются читать подписи, не говоря уже о датах. Некоторые издатели даже начали размещать свои собственные ярлыки на старых экземплярах, чтобы прояснить контекст.

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Facebook также рассматривает другие типы предупредительных надписей, такие как предоставление дополнительного контекста о статьях, связанных с COVID-19, включая справочную информацию об источнике ссылки и ссылку на свой информационный центр COVID-19 для получения более надежной медицинской информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook создает соцсеть с ботами.

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