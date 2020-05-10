Туристов запустят в космос на шарах

Воздушный шар поднимет туристов до стратосферы.

Компания Space Perspective стремится предоставить потенциальным космическим туристам новый способ наблюдения за нашей большой голубой планетой с помощью воздушного шара в форме космического корабля.

Космический корабль, названный “Нептун“, вдохновлен “аэростатной капсулой под давлением“. “Нептун“ должен совершить свой первый испытательный полет в начале 2021 года.

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Те, кому посчастливится забронировать место на борту “Нептуна“, не будут лететь корзине или гондоле, как на обычном воздушном шаре. Вместо этого пассажирам предоставят полный бар, ванную комнату, удобные сидения и огромное смотровое окно, которое позволит вам полюбоваться нашей прекрасной планетой с точки, которую мало кто видел раньше.

Космический корабль Нептун будет поднят вверх на 200-метровой капсуле, заполненной водородом. Этот процесс займет в общей сложности около двух часов, чтобы достичь максимальной высоты 30 000 метров.

Капсула проведет около двух часов в стратосфере. Затем ее снижение займет еще два часа, то есть общее время полета у пассажиров составит шесть часов. Что касается незапланированной посадки Нептуна на воду, в этом случае капсула будет выловлена ​​из моря и найдена подобно тому, как SpaceX получает капсулы Dragon.

Space Perspective пока не назвала стоимость этого уникального опыта, но соучредитель и генеральный директор Space Perspective Табер МакКаллум заявил, что билет будет продаваться примерно за 125 000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена неизвестная опасность полета в космос.

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