Назван самый мощный суперкомпьютер

В рейтинге суперкомпьютеров сменился лидер.

В 55-м издании TOP500 появилось несколько значительных дополнений к списку суперкомпьютеров. Последние рейтинги также отражают устойчивый рост совокупной производительности и энергоэффективности.

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Новая топ-система Fugaku показала результат High Performance Linpack (HPL), равный 415,5 петафлопс, что в 2,8 раза превосходит второй по производительности компьютер - Summit. Fugaku оснащен 48-ядерным процессором A64FX SoC от Fujitsu, став первой системой номер один в списке, оснащенной процессорами ARM. При одинарной или более низкой точности, которая часто используется в приложениях машинного обучения и искусственного интеллекта, пиковая производительность Fugaku составляет более 1000 петафлопс (1 эксфлопс). Новая система установлена ​​в Центре вычислительных наук RIKEN (R-CCS) в Кобе, Япония.

Номер два в списке - Summit, суперкомпьютер, созданный IBM, который обеспечивает 148,8 петафлопс на HPL. Система имеет 4356 узлов, каждый из которых оснащен двумя 22-ядерными процессорами Power9 и шестью графическими процессорами NVIDIA Tesla V100. Узлы соединены с сетью EDR InfiniBand с двумя рельсами Mellanox. Summit находится в Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL) в Теннесси и остается самым быстрым суперкомпьютером в США.

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На третьем месте находится система Sierra в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL) в Калифорнии, получившая 94,6 петафлопс на HPL. Его архитектура очень похожа на Summit, оснащенную двумя процессорами Power9 и четырьмя графическими процессорами NVIDIA Tesla V100 в каждом из 4320 узлов. Sierra использует тот же InfiniBand Mellanox EDR, что и системное соединение.

Sunway TaihuLight, система, разработанная Китайским национальным исследовательским центром параллельной вычислительной техники и технологий (NRCPC), опустилась на четвертое место в списке. Система полностью основана на 260-ядерных процессорах Sunway SW26010. Его отметка HPL в 93 петафлопса осталась неизменной с момента его установки в Национальном суперкомпьютерном центре в Уси, Китай, в июне 2016 года.

На пятом месте находится Tianhe-2A (Milky Way-2A), система, разработанная Китайским национальным университетом оборонных технологий (NUDT). Его производительность HPL 61,4 петафлопс является результатом гибридной архитектуры с использованием процессоров Intel Xeon и специально созданных сопроцессоров Matrix-2000. Он развернут в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу, Китай.

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Новая система в списке, HPC5, заняла шестое место, показав производительность HPL 35,5 петафлопс. HPC5 - это система PowerEdge, созданная Dell и установленная итальянской энергетической фирмой Eni S.p.A, что делает ее самым быстрым суперкомпьютером в Европе. Он работает на процессорах Intel Xeon Gold и графических процессорах NVIDIA Tesla V100 и использует Mellanox HDR InfiniBand в качестве системной сети.

Еще одна новая система, Selene, находится на седьмом месте с отметкой HPL 27,58 петафлопс. Это DGX SuperPOD, работающий на новых графических процессорах NVIDIA Ampere A100 и процессорах AMD EPYC Rome. Selene установлена ​​в офисе NVIDIA в США. Он также использует Mellanox HDR InfiniBand в качестве системной сети.

Frontera, система Dell C6420, установленная в Техасском вычислительном центре (TACC) в США, занимает восьмое место в списке. Его 23,5 HPL петафлопс достигается с 448,448 ядрами Intel Xeon.

Вторая итальянская система в топ-10 - это Marconi-100, которая установлена ​​в исследовательском центре CINECA. Он работает на процессорах IBM Power9 и графических процессорах NVIDIA V100, используя в качестве системной сети двухполосную систему Mellanox EDR InfiniBand. Маркони-100 с 21,6 петафлопс занял девятое место в списке.

Завершает топ-10 Piz Daint с 19,6 петафлопс, система Cray XC50, установленная в Швейцарском национальном суперкомпьютерном центре (CSCS) в Лугано, Швейцария. Он оснащен процессорами Intel Xeon и графическими процессорами NVIDIA P100.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии построят самый быстрый суперкомпьютер.

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