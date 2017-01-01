Создан суперкомпьютер с миллионом процессоров

Компьютер работает как человеческий мозг.

Ученые активировали самый большой «мозг» в мире: суперкомпьютер с миллионами ядер для обработки и 1200 взаимосвязанными материнскими платами, которые вместе работают как человеческий мозг.



Десять лет в разработке, это крупнейший в мире нейроморфный компьютер - тип компьютера, который имитирует сами нейроны и их связь, - объявили ученые 2 ноября.

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Дублированная архитектура нейронной сети или SpiNNaker, компьютерная система, расположенная в Манчестерском университете в Соединенном Королевстве, и она «переосмысливает работу обычных компьютеров», - сказал член проекта Стив Фурбер, профессор компьютерной инженерии в Манчестерском университете.



Но SpiNNaker не просто «думает», как мозг. Согласно данным заявления, он создает модели нейронов в мозгу человека, и он имитирует больше нейронов в реальном времени, чем любой другой компьютер на Земле.



С апреля 2016 года SpiNNaker моделирует активность нейронов с использованием 500 000 основных процессоров, но модернизированная машина имеет вдвое большую емкость, объяснил Фурбер. При поддержке Проекта человеческого мозга Европейским союзом - усилия по созданию виртуального человеческого мозга - SpiNNaker продолжит предоставлять ученым возможность создавать детализированные модели мозга. Но теперь он способен одновременно выполнять 200 квадриллионов действий, сообщают представители университета.

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В то время как некоторые другие компьютеры могут конкурировать с SpiNNaker по количеству процессоров, которые они содержат, то, что отличает эту платформу, является инфраструктура, соединяющая эти процессоры. В человеческом мозге 100 миллиардов нейронов одновременно передают сигналы тысячам пунктов назначения. Архитектура SpiNNaker поддерживает исключительный уровень связи между процессорами, что ведет себя как мозговая нейронная сеть, поясняет Фурбер.



Раньше, когда SpiNNaker работал только с 500 000 процессоров, он моделировал 80 000 нейронов в коре головного мозга, которые контролируют данные из органов чувств. Согласно анализу SpiNNaker, зоны мозга, пораженной болезнью Паркинсона, намекает на потенциал компьютера как инструмент для изучения нарушений мозга.



SpiNNaker также может управлять мобильным роботом под названием SpOmnibot, который использует компьютер для интерпретации данных с датчиков зрения робота и делает выбор навигации в режиме реального времени.

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При всей своей вычислительной мощности и мозговых возможностях, насколько близко SpiNNaker ведет себя как настоящий человеческий мозг? Пока что точно имитировать человеческий мозг просто невозможно, сказал Фурбер. Передовая машина, такая как SpiNNaker, по-прежнему может управлять лишь небольшим количеством информации, получаемой человеческим мозгом, и суперкомпьютерам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут думать сами за себя, пишет Furber в письме.



“Даже с миллионами процессорами мы можем приблизиться только к 1% шкалы человеческого мозга, и это с большим упрощением допущений“, - сказал он.



Тем не менее, SpiNNaker может имитировать функцию мозга мыши, который в 1000 раз меньше человеческого мозга, добавил Фурбер.

Напомним, ранее сообщалось, что в США создают квантовый компьютер для взлома всех шифров мира.