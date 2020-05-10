Что если зажечь дымовую шашку в машине: Эксперименты с цветным дымом
Что интересного можно сделать с дымовухами?
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В этом видео блогеры из Live Today попробуют зажечь дымовую шашку в УАЗике! Также попробовать они попробовали другие эксперименты с цветным дымом и петардами. Для этого они испытали файеры и дымовухи на очень глубокой яме.
Также блогеры проверили дымовые шашки на квадрокоптере.
Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.
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