Что если зажечь дымовую шашку в машине: Эксперименты с цветным дымом

Что интересного можно сделать с дымовухами?

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В этом видео блогеры из Live Today попробуют зажечь дымовую шашку в УАЗике! Также попробовать они попробовали другие эксперименты с цветным дымом и петардами. Для этого они испытали файеры и дымовухи на очень глубокой яме.

Также блогеры проверили дымовые шашки на квадрокоптере.

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.