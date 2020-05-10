Жидкий азот против рельсы: Эксперимент
Можно ли заморозить рельсу до хрупкого состояния?
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Блогеры из Mamix решили проверить необычный эксперимент. Они решили заморозить рельсу в азоте. Сможет ли азот заморозить структуру металла настолько, что потеряет все свои свойства прочности? И, на всякий случай, провели несколько дополнительных экспериментов с азотом.
Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли разбить замороженный мяч.
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