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Жидкий азот против рельсы: Эксперимент

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Можно ли заморозить рельсу до хрупкого состояния?

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Блогеры из Mamix решили проверить необычный эксперимент. Они решили заморозить рельсу в азоте. Сможет ли азот заморозить структуру металла настолько, что потеряет все свои свойства прочности? И, на всякий случай, провели несколько дополнительных экспериментов с азотом.

Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли разбить замороженный мяч.

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Теги: видео, эксперименты, жидкий азот
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