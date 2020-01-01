Жидкий азот против радиации: Эксперименты
Что произойдет с жидким азотом, если поместить его в ускоритель частиц?
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Блогер из канала Химия - Просто решил проверить, что будет, если облучить жидкий азот в ускорителе.
После облучения азот стал голубым из-за образования оксида озона и жидкого кислорода в газе, а пенопластовая коробка, в котором облучали газ, стала искрить, а потом вообще взорвалась.
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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