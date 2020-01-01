Жидкий азот против радиации: Эксперименты

Что произойдет с жидким азотом, если поместить его в ускоритель частиц?

Читай также: Что будет, если вылить раскаленную лаву в мясорубку: Эксперименты

Блогер из канала Химия - Просто решил проверить, что будет, если облучить жидкий азот в ускорителе.

После облучения азот стал голубым из-за образования оксида озона и жидкого кислорода в газе, а пенопластовая коробка, в котором облучали газ, стала искрить, а потом вообще взорвалась.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.