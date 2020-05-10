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Как покрыть золотом любой металл: Эксперименты

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Каким образом проводится легирование металла золотом?

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В этом видео вы узнаете, какие металлы лучше всего подходят для золочения, насколько трудно покрыть золотом железный гвоздь и сколько денег уйдет на золочение.

Как сделать правильный электролит для золочения и каким образом проводится насыщение золотом - смотрите в ролике.

Напомним, ранее блогеры показали, как добыть золото из хлама.

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Теги: видео, эксперименты
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