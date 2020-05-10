Как покрыть золотом любой металл: Эксперименты
Каким образом проводится легирование металла золотом?
Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте
В этом видео вы узнаете, какие металлы лучше всего подходят для золочения, насколько трудно покрыть золотом железный гвоздь и сколько денег уйдет на золочение.
Как сделать правильный электролит для золочения и каким образом проводится насыщение золотом - смотрите в ролике.
Напомним, ранее блогеры показали, как добыть золото из хлама.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил