Браузер Chrome начнет блокировать тяжелую рекламу

Так браузер будет экономить заряд и память.

Google объявил, что Chrome начнет блокировать ресурсоемкие объявления: всю ту рекламу, которая расходует вашу оперативную память и вычислительную мощность.

Эти типы объявлений, по-видимому, составляют лишь небольшой процент от всей рекламы, но они используют много ресурсов, поэтому Google решила дать им бой.

Читай также: Браузер Chrome сделают менее прожорливым

"Недавно мы обнаружили, что небольшая часть рекламы потребляет непропорционально большую долю ресурсов устройства, таких как данные о батарее и сети, и пользователь не знает об этом. Эти объявления (например, те, которые используют мою криптовалюту, плохо запрограммированы или не оптимизированы для использования в сети), могут истощать время автономной работы, насыщать уже загруженные сети и стоить денег.

В целях экономии аккумуляторов и тарифных планов наших пользователей и предоставления им хорошего опыта работы в Интернете, Chrome ограничит ресурсы, которые может использовать медийная реклама, прежде чем пользователь будет взаимодействовать с рекламой. Когда размер объявления достигает своего предела, его рамка переходит на страницу с ошибкой, информируя пользователя о том, что объявление использовало слишком много ресурсов", - сказано в заявлении компании.

Google добавит эту новую функцию в Chrome в августе, более подробную информацию о ней вы можете найти на их веб-сайте по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Chrome начнет блокировать закачку незащищенных файлов.