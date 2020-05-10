Нестандартное применение сифона: Эксперименты
Получится ли газировать продукты?
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Что будет, если газировать разные жидкости? Например, яйца, молоко, чай, кетчуп и т.д. Для этого блогеры из GopherVid купили сифон и попробовали использовать его не по назначению.
Оказалось, что не все жидкости можно газировать успешно. А если газировать яйца - можно получить воздушный омлет.
Напомним, ранее блогеры получили самую дорогую воду.
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