Нестандартное применение сифона: Эксперименты

Получится ли газировать продукты?

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Что будет, если газировать разные жидкости? Например, яйца, молоко, чай, кетчуп и т.д. Для этого блогеры из GopherVid купили сифон и попробовали использовать его не по назначению.

Оказалось, что не все жидкости можно газировать успешно. А если газировать яйца - можно получить воздушный омлет.

Напомним, ранее блогеры получили самую дорогую воду.