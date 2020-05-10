Как сделать самую дорогую воду: Эксперименты

Как при помощи алмаза можно газировать воду?

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Можно ли сделать самую дорогую воду из алмазов? Блогеры из GopherVid решили воспроизвести эксперимент по созданию самой необычной и самой дорогой воды. И дело не в бренде, а в технологии.

Блогер попытался добыть углерод из алмазов и растворить его в воде. Что получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры показали крутые домашние эксперименты для полезного досуга с детьми.